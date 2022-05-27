"ساموديكا" و"بيدرو" يعلنان التشكيلة الأساسية لفريقي الشباب والرائد

يذكر أن إدارة نادي الرائد أعلنت عن فتج المدرجات "مجانًا" لجماهير الرائد، وذلك خلال مباراة الرائد ضد الشباب يوم الجمعة المقبلة ضمن مباريات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك تحفيزًا لهم للحضور ودعم الفريق خلال اللقاء الهام، وسيكون الحصول على التذكرة عن طريق موقع "الرائد ايفينتو".