"ساموديكا" و"بيدرو" يعلنان التشكيلة الأساسية لفريقي الشباب والرائد

أعلن الروماني ماريوس سوموديكا المدير الفني لفريق الشباب السعودي التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الرائد ضمن الجولة 28 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
حراسة المرمى: فواز القرني.
خط الدفاع: فواز الصقور، اياغو سانتوس، حسان تمبكتي، متعب الحربي.
خط الوسط: حسين القحطاني، ابفر بانيغا، نواف العابد، تركي العمار.
خط الهجوم: كارلوس جونيور، هتان باهبري.
ياقو هيريرين، محمد سالم، رينيه سانتوس، عبدالله الشنقيطي، خالد الخثلان، اداردو هنريكي، سلطان الفرحان، محمد فوزير، أحمد الزين، ايدير لوبيز، محمد الدوسري.
يذكر أن إدارة نادي الرائد أعلنت عن فتج المدرجات "مجانًا" لجماهير الرائد، وذلك خلال مباراة الرائد ضد الشباب يوم الجمعة المقبلة ضمن مباريات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك تحفيزًا لهم للحضور ودعم الفريق خلال اللقاء الهام، وسيكون الحصول على التذكرة عن طريق موقع "الرائد ايفينتو".