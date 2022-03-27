سباق "الاتحاد" و"الهلال" يقودهما إلى جوائز مارس.. في دوري المحترفين

أعلن الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عن نجاح الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال في حصد جائزة أفضل مدرب، والنيجيري أودين إيغالو مهاجم فريق الهلال أفضل لاعب، وحارس مرمى الاتحاد مارسيلو غروهي جائزة أفضل حارس، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب واعد لزميله في الفريق مهند الشنقيطي، وذلك عن شهر مارس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للجولات 23 – 24 -25.
وكانت الرابطة قد أعلنت مع انطلاق الموسم الجديد استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد للموسم الرابع على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أن يتولى الفريق الفني والذي يضم كلًا من: خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير، اختيار الفائزين بالجوائز، وذلك وفقاً لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة "أوبتا" الشريك الإحصائي للرابطة.