سباق حائل الـ17 للفروسية ينطلق غدًا

ينطلق سباق حائل الـ17 للفروسية، عصر غدٍ الأربعاء، في ميدان الفروسية بالمنطقة.

وأوضح مدير عام ميدان فروسية حائل بندر التبيناوي، أن الحفل تمت تسميته بـ"حفل يوم التأسيس" تزامنًا مع يوم التأسيس السعودي المعتمد رسميًا أن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم "يوم التأسيس"، الذي يعتبر ذكرى عظيمة يفخر بها شعب المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن الحفل سيشهد مشاركة 60 جوادًا في 6 أشواط؛ حيث إن الشوط الأول خُصص للدرجة "مفتوح أفراس"، والشوط الثاني "مفتوح مواليد 2018م"، والشوط الثالث "من الدرجة الأولى حتى الثالثة".

وأضاف: أما الشوط الرابع فخُصص "لمفتوح الدرجات"، والشوط الخامس "للدرجة مبتدئة"، والشوط السادس "مفتوح مواليد 2019م".