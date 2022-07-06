سبعة حراس حصلوا على جائزة الأفضلية لأفضل حارس بموسم 2021/22

حيث فاز الصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى نادي الفيحاء، على أول جائزة هذا الموسم، وذلك عن الجولات الثلاث الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما فاز بجائزة الأفضلية عن شهر يناير.