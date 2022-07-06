سبعة حراس حصلوا على جائزة الأفضلية لأفضل حارس بموسم 2021/22

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أن ثمانية حراس حصلوا على جائزة الأفضلية لأفضل حارس مرمى خلال الموسم الماضي 2021/2022م.
حيث فاز الصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى نادي الفيحاء، على أول جائزة هذا الموسم، وذلك عن الجولات الثلاث الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما فاز بجائزة الأفضلية عن شهر يناير.
وحصل المغربي مصطفى زغبة حارس ضمك على جائزة الأفضلية عن شهر سبتمبر لأفضل حارس مرمى، فيما فاز فواز القرني حارس الشباب بجائزة أفضل حارس بدوري المحترفين عن شهر أكتوبر.
وحصد أحمد الكسار حارس الفيصلي على جائزة الأفضلية لشهر نوفمبر، كما حصد زميله بالفريق مصطفى ملائكة جائزة أفضل حارس عن شهر فبراير.
أما جائزة شهر مارس فقد ذهبت إلى حارس مرمى الاتحاد غروهي، فيما حصد عبدالله المعيوف حارس الهلال جائزة الأفضلية لشهري مايو ويونيو.