سحب قرعة بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة التي تستضيفها الدمام

أُجريت مساء اليوم عبر الاتصال المرئي قرعة بطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب للكرة الطائرة التي ستُقام في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 22-31 يوليو الجاري.
ووضعت قرعة بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة، منتخب السعودية في المجموعة الثانية رفقة منتخبات، قطر والكويت وسوريا وفلسطين.
فيما جاء منتخب العراق للشباب، في المجموعة الأولى بجوار لبنان والإمارات والأردن والبحرين.
وتنطلق منافسات البطولة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 22 وحتى 30 يوليو/ تموز الجاري.
وتم اعتماد مواليد 2003 للمشاركة في البطولة التي تعد الأقوى، نظرًا لمشاركة 10 منتخبات من المنطقة، باستثناء المنتخب العماني الذي اعتذر عن المشاركة.
يُشار إلى أن المنتخب السعودي للكرة الطائرة لدرجة الشباب يقيم معسكرًا خارجيًا في العاصمة المصرية القاهرة ويستمر حتى 17 يوليو من الشهر الحالي.