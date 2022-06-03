سعد الشهري يعلن قائمة الأخضر الأولمبي لمباراة طاجيكستان

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا سعد الشهري، عن قائمته الأساسية لمباراة طاجيكستان اليوم الجمعة على إستاد لوكوموتيف في طشقند، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.
وجاءت تشكيلة الأخضر الأولمبي على النحو التالي:
حراسة المرمى: نواف العقيدي
خط الدفاع: حمد اليامي، سعود عبدالحميد، مشعل الصيباني، متعب الحربي
خط الوسط: إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، هيثم عسيري، أيمن يحيى.
خط الهجوم: تركي العمار، محمد مران.
يشار أن القرعة أوقعت المنتخب السعودي تحت 23 عاماً في المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات اليابان، الإمارات، طاجيكستان.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً الإمارات مع اليابان على إستاد باختاكور.
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الاثنين، حيث تلتقي اليابان مع السعودية، وطاجيكستان مع الإمارات.
وتختتم مباريات المجموعة الرابعة يوم الخميس القادم، حيث يواجه الأخضر السعودي نظيره الإماراتي، فيما تواجه اليابان منتخب طاجيكستان.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي تقام مبارياته يومي 11 و12 حزيران/يونيو.