سعد الشهري يعلن قائمة الأخضر الأولمبي لمباراة طاجيكستان

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا سعد الشهري، عن قائمته الأساسية لمباراة طاجيكستان اليوم الجمعة على إستاد لوكوموتيف في طشقند، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.