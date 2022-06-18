سلسلة أرامكو للفِرَق تُقَدم معدات تدريبية لهانا كرومب وطالباتها لمدة سنة

قدمت سلسلة أرامكو للفِرَق، أمس، مجموعة من المعدات التدريبية الجديدة للمدربة هانا كرومب، التي ساعدت في إشراك أكثر من 150 امرأة وفتاة في اللعبة في غضون عامين فقط.
تهدف مبادرة "Power Up" إلى دعم المشاريع المحلية للاعبي القولف المبتدئين والإناث في كل من البلدان المستضيفة للسلسلة.
وبالنسبة لـ"هانا" وطالباتها؛ تم إهداؤهن ثلاث مجموعات من المضارب، وشاشة إطلاق Flightcope Mevo+، بالإضافة إلى دروس تدريبية إضافية من PGA وملابس قولف لمدة عام مقدمة من شريك البطولة Reborn، وكرات للتدريب مقدمة من Titleist لمدة عام.
وقالت هانا: "شغفي الأكبر هو توفير لعبة القولف للسيدات، لديّ حاليًا 150 طالبة في التدريب الجماعي يأتون بشكل أسبوعي.. هذا شيء حقًّا رائع. احترفت قبل سبع سنوات تقريبًا، ومنذ ذلك الوقت كنتُ أعرف أنني أريد تنمية مجتمع القولف للسيدات. من المميز جدًّا تسارع وازدياد عدد الطالبات".
وعلّقت على المبادرة: "إن تلقي هذا الدعم السخي من مبادرة "Power Up" المقدمة من سلسلة أرامكو للفِرَق أمرٌ لا يصدق؛ فهو يساعد في نمو اللعبة في المجتمع، وسيساعدني على بناء هذا المجتمع بشكل أسرع وأكبر".
حضرت "هانا" وأكثر من 25 من طالباتها من Golf Ignite سلسلة أرامكو للفِرَق في لندن يوم الجمعة؛ حيث تم إعطاؤهن درسًا من أسطورة القولف جاري بلاير الفائز 9 مرات بالبطولة الكبرى. وقدّم "بلاير" نصائح للطالبات وشاركهن خبرته في عالم القولف.
وأضافت "هانا": "كان اليوم رائعًا، وعنصر المتعة ورؤية النساء في هذه البيئة يقضين وقتًا ممتعًا هو الشيء الذي جذبني في سلسلة أرامكو للفرق. أنا حقًّا ممتنة لتمكني من منح السيدات الفرصة إلى أتيحت لي اليوم".
من جانبه قال مدير عام الشؤون العامة في أرامكو طلال المري: "نطمح إلى رفع مستوى قولف السيدات في جميع المجالات خلال كل حدث من سلسلة أرامكو للفرق. وتهدف المبادرة إلى توفير الدعم لنجوم القولف الصاعدين سواءً كانوا لاعبين أو مدربين. "هانا" نجمة صاعدة وشخصية ملهمة في مجتمعها؛ حيث غيّرت حياة الكثير من الفتيات من خلال تدريبها لهم. نحن فخورون بدعمها وأن نكون جزء من رحلتها في توفير القولف للجميع والعثور على نجوم المستقبل".