سلسلة أرامكو للفِرَق تُقَدم معدات تدريبية لهانا كرومب وطالباتها لمدة سنة

من جانبه قال مدير عام الشؤون العامة في أرامكو طلال المري: "نطمح إلى رفع مستوى قولف السيدات في جميع المجالات خلال كل حدث من سلسلة أرامكو للفرق. وتهدف المبادرة إلى توفير الدعم لنجوم القولف الصاعدين سواءً كانوا لاعبين أو مدربين. "هانا" نجمة صاعدة وشخصية ملهمة في مجتمعها؛ حيث غيّرت حياة الكثير من الفتيات من خلال تدريبها لهم. نحن فخورون بدعمها وأن نكون جزء من رحلتها في توفير القولف للجميع والعثور على نجوم المستقبل".