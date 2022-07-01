سلوفينيا تجهز ضمك لانطلاق الموسم الجديد 2022/ 2023

يبدأ الفريق مبارياته الودية في معسكره الخارجي يوم 26 يوليو الجاري بمواجهة فريق لم يحدد بعد، ثم سيلاقي النصر الإماراتي يوم الثاني من أغسطس، وبعدها بأربعة أيام يلتقي مع مواطنه الوحدة الإماراتي، قبل أن يختتم تجاربه الودية يوم 9 أغسطس؛ حيث ستحدد في وقت لاحق هوية الفريق.