سلوفينيا تجهز ضمك لانطلاق الموسم الجديد 2022/ 2023

أعلن فريق ضمك الأول لكرة القدم، يوم الجمعة، عن برنامجه التحضيري للموسم الرياضي الجديد 2022/ 2023م الذي ستحتضنه جمهورية سلوفينيا.
وكشف النادي أن اللاعبين سيخلدون للراحة لمدة 23 يومًا بدأت مع صافرة النهاية لمباراة الفريق أمام التعاون في الجولة الأخيرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
حيث ستغادر بعثة الفريق إلى المعسكر الإعدادي الخارجي في سلوفينيا يوم 21 من يوليو الجاري، من أجل الانخراط في معسكر تحضيري للموسم الجديد؛ حيث سيخوض خلاله 4 مباريات تجريبية.
يبدأ الفريق مبارياته الودية في معسكره الخارجي يوم 26 يوليو الجاري بمواجهة فريق لم يحدد بعد، ثم سيلاقي النصر الإماراتي يوم الثاني من أغسطس، وبعدها بأربعة أيام يلتقي مع مواطنه الوحدة الإماراتي، قبل أن يختتم تجاربه الودية يوم 9 أغسطس؛ حيث ستحدد في وقت لاحق هوية الفريق.
وبحسب ما أفاد النادي عبر حسابه الرسمي في "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، الجمعة: تعود البعثة إلى السعودية في الـ10 من أغسطس المقبل، ويخوض مواجهة تجريبية واحدة أمام فريق يحدد لاحقًا.
وكان ضمك أنهى الموسم الرياضي الأخير بتحقيق أفضل مركز له في تاريخ دوري المحترفين بتحقيقه المركز الخامس، وضمانه البقاء في دوري المحترفين للموسم الثالث تواليًا.
يشار إلى أن الموسم الرياضي الجديد ينطلق بمنافسات دوري المحترفين في الـ25 من أغسطس المقبل.