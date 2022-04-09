"سوموديكا": تنتظرنا مواجهة صعبة.. "القحطاني": نسعى دائمًا للقتال داخل الملعب

وأضاف: "لا شك أن الضغـط كبيـر خصوصًا مع فترة الصيام في رمضان بالنسبة للاعبين، ولا ننسى أن كل 3 أيام نلعب مباراة ولا يوجد وقت كاف لإجراء عمليـات استشفاء كاملة للاعبين، لكن لا يوجد قلق فنحن نملك لاعبين مميزين ومقاتلين، وهدفنا هو تحقيق نتيجة إيجابية دائمًا، وأنا فخور بلاعبي فريقي وأرفع القبعة لهم".