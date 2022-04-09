"سوموديكا": تنتظرنا مواجهة صعبة.. "القحطاني": نسعى دائمًا للقتال داخل الملعب

أشار مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الروماني ماريوس سوموديكا، إلى أهمية محافظة فريقه على نفس المستوى، عندما يواجه الجزيرة الإماراتي، الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.
وجاء حديث المدرب الروماني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الشباب والجزيرة الإماراتي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2022.
وقال: "تنتظرنا مواجهة صعبة أمام الجزيـرة بعـد تحقيق الانتصار مساء أمس، نحترم الخصم فهـو يمتلك لاعبين مميزين محليين وأجانب، لكن أثق بلاعبي فريقي، والشباب فريق كبير، ودائمًا يكون جاهزًا، وسوف نستعد ليوم الاثنين وندخل المباراة بعقلية الشراسة والفوز" .
وأضاف: "لا شك أن الضغـط كبيـر خصوصًا مع فترة الصيام في رمضان بالنسبة للاعبين، ولا ننسى أن كل 3 أيام نلعب مباراة ولا يوجد وقت كاف لإجراء عمليـات استشفاء كاملة للاعبين، لكن لا يوجد قلق فنحن نملك لاعبين مميزين ومقاتلين، وهدفنا هو تحقيق نتيجة إيجابية دائمًا، وأنا فخور بلاعبي فريقي وأرفع القبعة لهم".
وتابع: "أهنئ الجماهير الشبابية وأشكرهم لدعمهم وحضورهم، كذلك أشكر الجهاز الإداري والفني وكافة منسوبي النادي، وأسعى دائمًا لإسعادكم وتحقيق الانتصارات.
من جانبه قال لاعب الأبيض حسين القحطاني: "بدأنا البطولة بشكل جيـد، وحققنا ثلاث نقاط هامة، وجميع المباريات لن تكون سهلة، ونسعى دائمًا للقتال داخل الملعب والظهور بصورة مشرفة وتحقيق الفوز في كل جولة.
وأضاف: نحترم فريق الجزيرة الذي يمتلك لاعبين جيدين، وكذلك الحال بالنسبة لبقية فرق المجموعة، لكن نثق بأنفسنا وهدفنا الحصول على النقاط كاملة، وبإذن الله قادرون على ذلك، بالأمـس طوينا صفحة مباراة مومباي الهندي، وهدفنا هـو مباراة الجزيرة مساء الاثنين، وبإذن الله نحقق الانتصار ونسعد الجماهير الشبابية، وأطلب منهم مواصلة الدعم والحضور.