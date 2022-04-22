سوموديكا يعلن تشكيلة الشباب لمواجهة مومباي الهندي

أعلن الروماني ماريوس سوموديكا مدرب الشباب التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة مومباي سيتي الهندي اليوم الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2022.
وضمت تشكيلة الشباب كلاً من: فواز القرني، فواز الصقور، أحمد شراحيلي، اياغو سانتوس، متعب الحربي، حسين القحطاني، دي باولا باولينهو، نواف العابد، هتان باهبري، عبدالله الجوعي، كارلوس جونيور.
و يحتاج الشباب إلى نقطة واحدة من أمام مومباي سيتي لضمان تأهله إلى دور الـ16 وصدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا.
ويتصدر الشباب ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من القوة الجوية والجزيرة ومومباي.