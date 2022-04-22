سوموديكا يعلن تشكيلة الشباب لمواجهة مومباي الهندي

وضمت تشكيلة الشباب كلاً من: فواز القرني، فواز الصقور، أحمد شراحيلي، اياغو سانتوس، متعب الحربي، حسين القحطاني، دي باولا باولينهو، نواف العابد، هتان باهبري، عبدالله الجوعي، كارلوس جونيور.