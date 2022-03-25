"سوموديكا" يقود أول حصة تدريبية له مع "الشباب" استعداداً لملاقاة "الفيصلي" ودياً

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مساء الغد، مواجهة ودية أمام ضيفه الفيصلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض وذلك عند الساعة (6:05) مساءً.
ميدانياً واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب اليوم الجمعة تدريباته الاعتيادية تأهباً لاستئناف منافسات الموسم الكروي 2021/2022م.
وقبل انطلاق الحصة التدريبية اجتمع المدير التنفيذي والمدير الفني الجديد الروماني ماريوس سوموديكا مع اللاعبين في الملعب، ثم أجرى اللاعبون تمارين إحماء ولياقة بإشراف مدرب اللياقة سيبريان، تلاها تمارين منوعة باستخدام الكرة في منتصف الملعب.
واختتمت الحصة التدريبية بإجـراء مناورة تكتيكيـة اطمأن من خلالها المدرب سوموديكا على جاهزية اللاعبين للقاء الودي أمام الفيصلي، وشهدت التدريبات حضور ومتابعة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خالد البلطان.
يشار أن المدرب الروماني ماريوس سوموديكا وصل صباح اليوم إلى العاصمة الرياض وطاقمه المساعد بعد أن تم التعاقد معه لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.