سيباهان الإيراني يفوز على باختاكور الأوزبكي

فاز نادي سيباهان الإيراني على باختاكور الأوزبكي 2-1 يوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2022.
وسجل سجاد شهاب زادة هدفي سيباهان في الدقيقتين 76 و90+3، في حين أحرز لاعب سيباهان محمد نجاد مهدي (79 بالخطأ في مرمى فريقه) هدف باختاكور.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً التعاون السعودي مع الدحيل القطري على نفس الملعب.
ويتصدر الدحيل ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من التعاون وسيباهان الذي لعب خمس مباريات، و3 لباختاكور.