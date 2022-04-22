سيباهان الإيراني يفوز على باختاكور الأوزبكي

فاز نادي سيباهان الإيراني على باختاكور الأوزبكي 2-1 يوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2022.