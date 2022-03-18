سيبولدي: واجهنا فريقاً قوياً في الكلاسيكو .. وأتحمل المسؤولية كاملة عن الخسارة
أكد روبرت سيبولدي مدرب الأهلي أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن نتيجة مباراة الهلال مشيراً إلى امتنانه من أداء لاعبي فريقه خلال الـ90 دقيقة .
وجاء حديث المدرب الأورغوياني في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الأهلي والهلال ضمن منافسات الجولة 25 من دوري المحترفين السعودي.
وتابع واجهنا فريقاً قوياً جداً وبالنسبة لنا تعتبر مباراة الكلاسيكو مهمة جداً فمثل هكذا مباريات أي فريق يرتكب خطأ سيدفع بالتأكيد الثمن مباشرة .
وأضاف كنا في الشوط الثاني أفضل بعد إجراء عدد من التغييرات والتي ساهمت بتسجيلنا هدفين حيث سنحت لنا عدة فرص لم نترجمها للأهداف .
وأشار سيبولدي أن فريقه ارتكب أخطاء سهلت مهمة الهلال في تسجيل ثلاثة أهداف خلال مجريات الشوط الأول موضحاً أن الأخطاء في كرة القدم جزء من اللعبة.
وختم حديثه بالقول أتحمل المسؤولية الكاملة عن نتيجة المباراة وأنا ممتن من اللاعبين ولن ألومهم فقد بذلوا قصارى جهدهم من أجل الخروج بنتيجة إيجابية وأمامنا عمل كبير خلال فترة التوقف الدولي من أجل تصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع.