"سيدات" الأخضر يكسبن الإمارات برباعية.. ويحققن البرونزية

في إنجازه الأول، حق المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات للسيدات، اليوم الثلاثاء، الميدالية البرونزية في منافسات دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت.
وهذه المرة الأولى التي يحقق فيها الأخضر السعودي لكرة قدم الصالات للسيدات منجزً على الصعيد الرياضي.
وكان منتخب السيدات بدأ مشواره في البطولة بالخسارة أمام البحرين 4-1، ثم الانتصار على الكويت والإمارات 2-1.
وفي نصف النهائي خسر أخضر الصالات مواجهته أمام نظيره الكويتي بركلات الترجيح 1-3 بعد التعادل في الأشواط الأصلية 2-2، وفي مواجهة تحديد المركز الثالث تغلب الأخضر على نظيره الإماراتي 4-1 ليحصدن الميدالية البرونزية.