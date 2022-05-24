رياضة

"سيدات" الأخضر يكسبن الإمارات برباعية.. ويحققن البرونزية

في منافسات دورة الألعاب الرياضية الخليجية 3
"سيدات" الأخضر يكسبن الإمارات برباعية.. ويحققن البرونزية
المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات للسيدات
سبق
سبق

في إنجازه الأول، حق المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات للسيدات، اليوم الثلاثاء، الميدالية البرونزية في منافسات دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت.

وهذه المرة الأولى التي يحقق فيها الأخضر السعودي لكرة قدم الصالات للسيدات منجزً على الصعيد الرياضي.

وكان منتخب السيدات بدأ مشواره في البطولة بالخسارة أمام البحرين 4-1، ثم الانتصار على الكويت والإمارات 2-1.

وفي نصف النهائي خسر أخضر الصالات مواجهته أمام نظيره الكويتي بركلات الترجيح 1-3 بعد التعادل في الأشواط الأصلية 2-2، وفي مواجهة تحديد المركز الثالث تغلب الأخضر على نظيره الإماراتي 4-1 ليحصدن الميدالية البرونزية.

المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات للسيدات
دورة الألعاب الرياضية الخليجية

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