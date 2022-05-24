"سيدات" الأخضر يكسبن الإمارات برباعية.. ويحققن البرونزية

في إنجازه الأول، حق المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات للسيدات، اليوم الثلاثاء، الميدالية البرونزية في منافسات دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت.