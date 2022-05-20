سيدات القدم في مواجهة الكويت في نصف النهائي.. في دورة الألعاب الخليجية 3

كسب المنتخب السعودي لكرة السلة اليوم الجمعة، نظيره القطري بنتيجة (53-44) نقطة، في مباراة مثيرة تفوق في معظمها نجوم الأخضر حتى آخر رمق فيها، وسيواجه غداً السبت نظيره البحريني عند السابعة والنصف مساءً، وهو الذي يدخل اللقاء بفوز وحيد وخسارتين.