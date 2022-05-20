سيدات القدم في مواجهة الكويت في نصف النهائي.. في دورة الألعاب الخليجية 3

أحرز السباح السعودي "علي العيسى"، المركز الثالث والميدالية البرونزية في نهائي سباق 200م ظهر، الذي جرى اليوم في ختام منافسات السباحة ضمن دورة الألعاب الخليجية الثالثة المقامة بالكويت.
وجاء فوز العيسى بعد أن أنهى السباق بزمن 2.11.82 دقيقة، وهي الميدالية الثانية الشخصية له بعد ذهبية سباق 100م ظهر أمس الأول.
وبذلك اختتمت مشاركة أخضر السباحة في الدورة بتحقيقه 5 ميداليات متنوعة (ذهبية واحدة وفضيتان وبرونزيتان).
وبهذه الميدالية، ارتفع رصيد المملكة إلى 33 ميدالية (7 ذهبيات و 9 فضيات و 17 برونزية).
اختتمت اليوم منافسات الرماية بتحقيقها 4 ميداليات متنوعة في الدورة (ذهبية واحدة ومثلها فضية وبرونزيتان).
كسب المنتخب السعودي لكرة السلة اليوم الجمعة، نظيره القطري بنتيجة (53-44) نقطة، في مباراة مثيرة تفوق في معظمها نجوم الأخضر حتى آخر رمق فيها، وسيواجه غداً السبت نظيره البحريني عند السابعة والنصف مساءً، وهو الذي يدخل اللقاء بفوز وحيد وخسارتين.
خسر المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات للرجال، مواجهته الثالثة اليوم، أمام المنتخب الإماراتي بنتيجة 5-2.
يبحث أخضر السيدات لكرة قدم الصالات، عن خطف الفوز والتأهل لنهائي مسابقة كرة قدم الصالات، عندما يلتقي في نصف نهائي المسابقة نظيره الكويتي عند السابعة والنصف من مساء غد السبت.
في افتتاح منافسات الكرة الطائرة، خسر الأخضر أولى لقاءاته أمام المنتخب البحريني بنتيجة 3-1 (25-20، 13-25، 23-25، 25-13)، على أن يلاقي المنتخب القطري عند الخامسة من مساء الغد على صالة مجمع الشيخ سعد العبد الله الصباح.
وحل أخضر الدراجات للرجال، رابعاً في سباق ضد الساعة للفرق 40كم الذي جرى على جسر الشيخ جابر الصباح بزمن 53.00.31 دقيقة.
وفي منافسات الدراجات، يدخل المنتخب السعودي للسيدات، في سباق فردي ضد الساعة (10كم) عند السابعة من صباح الغد.