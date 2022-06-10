سيرجيو بيريز سائق فريق ريد بل يتصدر تجارب باكو الأولى للفورمولا1

سجل سائق فريق ريد بُل المكسيكي سيرجيو بيريز التوقيت الأسرع في حصة التجارب الأولى لجائزة أذربيجان الكبرى، ثامن جولات موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا 1، مواصلًا الوتيرة الجيدة التي تمتع بها مؤخرًا.
وسجل بيريز، الذي حقق فوزه الأول مع فريق ريد بل في هذه الحلبة العام الماضي، استمر بتقديم أداء جيد، بعد فوزه بسباق موناكو قبل أسبوعين، وما تلا ذلك من تجديدٍ لعقده مع فريق ريد بُل حتى 2024.
وسجل بيريز أسرع توقيتٍ 1:45.476 د وأنهى التجارب الأولى بالمركز الأول، فيما لم يتمتع زميله، بطل العالم ماكس فيرشتابن، بنفس المستوى من الارتياح، وعانى من توازن السيارة التي انزلقت في المراحل الأخيرة من التجارب، واكتفى الهولندي بالمركز الثالث وبفارق 0.334 ث عن زميله المكسيكي.
وحل شارل لوكلير أقرب منافس لـ بيريز، بالمركز الثاني وبفارق 0.127 ث، فيما جاء فيرشتابن بالمركز الثالث، فيما اكتفى كارلوس ساينز بالمركز الرابع.
وانطلقت اليوم الجمعة في العاصمة الأذربيجانية باكو سباقات جائزة أذربيجان الكبرى السادسة للفورمولا 1، بمشاركة 10 فرق.
وأفادت وكالة أذرتاج أن باكو تستضيف المسابقة على مدى يومين للمرة السادسة، حيث سيتسابق السائقون في حلبة باكو التي يبلغ طولها 6 كيلومترات.
وكانت حلبة كورنيش جدة، استضافت في مارس الماضي منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا 1 لموسم 2022، بمشاركة 20 متسابقًا يمثلون 10 فرق.