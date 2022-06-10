سيرجيو بيريز سائق فريق ريد بل يتصدر تجارب باكو الأولى للفورمولا1

وسجل بيريز، الذي حقق فوزه الأول مع فريق ريد بل في هذه الحلبة العام الماضي، استمر بتقديم أداء جيد، بعد فوزه بسباق موناكو قبل أسبوعين، وما تلا ذلك من تجديدٍ لعقده مع فريق ريد بُل حتى 2024.