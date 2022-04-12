سيطرة سعودية على التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا 2022

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يحصل فيها لاعبون ينتمون إلى الدوري السعودي على نصيب الأسد من التشكيلة المثالية في دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا، كما حصل في الجولة الأولى من المسابقة القارية التي تُقام منافساتها بالمملكة العربية السعودية لمنطقة عرب القارة.