سيطرة سعودية على التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا 2022

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، اليوم الثلاثاء، عن التشكيلة المثالية للجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال 2022م، والتي شهدت وجود 5 لاعبين من الدوري السعودي.
وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يحصل فيها لاعبون ينتمون إلى الدوري السعودي على نصيب الأسد من التشكيلة المثالية في دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا، كما حصل في الجولة الأولى من المسابقة القارية التي تُقام منافساتها بالمملكة العربية السعودية لمنطقة عرب القارة.
وقد اشتملت القائمة على وجود خمسة لاعبين يمثلون الأندية السعودية وهم :عبد الله الحمدان ومحمد كنو وعبد الله المعيوف من الهلال، بجانب ثنائي فريق الشباب إياغو سانتوس وكارلوس جونيور.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي :
حراسة المرمى : عبد الله المعيوف (الهلال السعودي).
خط الدفاع : إياغو سانتوس (الشباب السعودي)، شيرزود عظموف (باختاكور الأوزبكي )، ضرغام إسماعيل (القوة الجوية العراقي)، فروخ سايفييف (باختاكور الأوزبكي).
خط الوسط : ماركو ستانوييفيتش (ناساف الأوزبكي)، محمد كنو (الهلال السعودي)، بيرنارد دوراتي (الشارقة الإماراتي)، كايو (الشارقة الإماراتي).
خط الهجوم : عبد الله الحمدان (الهلال السعودي)، كارلوس جونيور (الشباب السعودي).