شاهد.. المتعة والتحدي عنوان لبطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف

تتواصل منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف الدولية في نسختها الثالثة "إحدى بطولات الجولة الأوروبية" المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وسط أجواء من المتعة والتحدي بين أكثر من 100 لاعبة جولف عالمية من 27 بلدًا.
وتقام البطولة على أرض ملعب نادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ذي الحفر الثمانية عشرة والحائز على جائزة أفضل ملعب، ونادٍ ريفي عام 2019، وعلى عدد من الجوائز الأخرى، وتنساب حوله مجموعة من البحيرات ذات الموقع الاستراتيجي، كما توفر الحفر الممتدة على شواطئ البحر خلفية رائعة للعب الجولف؛ مما يضفي أجواء من المتعة والحماس والتشويق.
ويضم الملعب عددًا من أماكن التدريب وممارسة رياضة الجولف تشمل صالات التدريب وناديًا صحيًا ومنتجعات خاصة وشبه خاصة ومساحات خضراء توفر للاعبين فرصة المحافظة على لياقتهم وتحسين مهاراتهم الفنية في هذه الرياضة الشيقة والممتعة التي تلقى رواجًا واهتمامًا منقطع النظير في الآونة الأخيرة في المملكة، وذلك بدعم القيادة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ووفق خطط مدروسة من الاتحاد السعودي للجولف وقولف السعودية للنهوض بهذه الرياضة العالمية والاستفادة من الخبرات والتجارب الرياضية في عدد من الدول الرائدة في القطاع؛ حيث تعمد إلى الارتقاء بتجربة ملاعب الجولف ومجتمعات الأندية؛ ما يجعلها أكثر ملاءمة وصحة واستدامة.
وصُمم ملعب ونادي رويال غرينز للجولف بواسطة المصمم ديف سامبسون من EGD الشركة الرائدة عالميًا في مجال تصميم ملاعب الجولف؛ حيث يشق الملعب طريقه حول مجموعة متنوعة من البحيرات المائية والجداول والخنادق ذات الموقع الاستراتيجي، وهو ما يشكل تحديًا لأبطال الجولف ويضفي الجانب الجمالي في ذات الوقت.