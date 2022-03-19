شاهد.. المتعة والتحدي عنوان لبطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف

ويضم الملعب عددًا من أماكن التدريب وممارسة رياضة الجولف تشمل صالات التدريب وناديًا صحيًا ومنتجعات خاصة وشبه خاصة ومساحات خضراء توفر للاعبين فرصة المحافظة على لياقتهم وتحسين مهاراتهم الفنية في هذه الرياضة الشيقة والممتعة التي تلقى رواجًا واهتمامًا منقطع النظير في الآونة الأخيرة في المملكة، وذلك بدعم القيادة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ووفق خطط مدروسة من الاتحاد السعودي للجولف وقولف السعودية للنهوض بهذه الرياضة العالمية والاستفادة من الخبرات والتجارب الرياضية في عدد من الدول الرائدة في القطاع؛ حيث تعمد إلى الارتقاء بتجربة ملاعب الجولف ومجتمعات الأندية؛ ما يجعلها أكثر ملاءمة وصحة واستدامة.