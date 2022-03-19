شاهد.. وكيل محافظة المجمعة يتوِّج الفائزين بـ"رالي سدير 2022"

يُذكر أن رالي سدير أُقيم بمشاركة 63 متسابقًا، يمثلون 10 دول، هي: السعودية، والكويت، وقطر، ونيوزلندا، وأستراليا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، والبيرو، ولبنان.