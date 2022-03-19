شاهد.. وكيل محافظة المجمعة يتوِّج الفائزين بـ"رالي سدير 2022"

توَّج أمس خالد البابطين، وكيل محافظة المجمعة، الفائزين بالنسخة الأولى لرالي سدير، الذي أُقيم بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
جاء ذلك خلال حفل أُقيم بمدينة المجمعة التاريخية، كرَّم خلاله الرعاة والمشاركين في الرالي تثمينًا لجهودهم في نجاحه وإبرازه بالحجم الذي يليق باسم المحافظة.
وحقق سائق الراليات السعودي خالد الفريحي لقب النسخة الأولى من رالي سدير لفئة السيارات بعد تصدُّره المرحلة الثانية والترتيب العام.
وفي فئة الدراجات (عجلتين) حصد مشعل الغنيم المركز الأول، وبفئة الدراجات النارية (أربع عجلات) حقق البطل السعودي عبدالمجيد الخليفي المركز الأول.
وفي فئة الشاحنات حصد إبراهيم المهنا المركز الأول.
يُذكر أن رالي سدير أُقيم بمشاركة 63 متسابقًا، يمثلون 10 دول، هي: السعودية، والكويت، وقطر، ونيوزلندا، وأستراليا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، والبيرو، ولبنان.