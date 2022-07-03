شباب أخضر اليد يخسر وديته الثالثة من منتخب الكونغو

وكان المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب تغلب مساء يوم الجمعة الماضي على المنتخب المصري لدرجة الناشئين (مواليد 2004) وديًا بنتيجة (30-28)، في ثاني مواجهاته الودية في المعسكر التدريبي الذي يُقام حاليًا في جمهورية مصر العربية، ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج الإعداد للمشاركة في البطولة الآسيوية الثامنة عشرة لمنتخبات الشباب، (المؤهلة إلى بطولة العالم للشباب - ألمانيا / اليونان 2023م)، والمقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 15 حتى 24 يوليو 2022م.