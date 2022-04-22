شباب الأهلي دبي يقترب من ثُمن نهائي دوري الأبطال بثنائية آهال

فاز نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي على آهال التركماني 2-1 اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2022.