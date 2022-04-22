شباب الأهلي دبي يقترب من ثُمن نهائي دوري الأبطال بثنائية آهال

فاز نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي على آهال التركماني 2-1 اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2022.
وسجَّل فيدريكو كارتابيا هدفَي شباب الأهلي في الدقيقتَين الـ13 والـ45، في حين أحرز أرسلان ميرات أمانوف (74 من ضربة جزاء) هدف آهال.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذات اليوم الجمعة أيضًا الغرافة القطري مع فولاد خوزستان الإيراني على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.
وتصدَّر شباب الأهلي مؤقتًا ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من خمس مباريات، مقابل 8 نقاط من أربع مباريات لفولاد خوزستان، و5 للغرافة، ونقطة لآهال.