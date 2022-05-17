شباب تايكوندو الهلال يسحقون أندية المملكة في بطولة الأوزان الأولمبية

وأضاف "قاضي" أن تسمية البطولة بالأوزان الأولمبية نسبة لنظام أولمبياد الشباب؛ حيث تقتصر المنافسة على خمسة أوزان فقط وهي: "-48 ، -55 ، -63 ، -73 ، +73" كجم.