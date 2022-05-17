شباب تايكوندو الهلال يسحقون أندية المملكة في بطولة الأوزان الأولمبية

استطاع فريق نادي الهلال الحصول على لقب بطولة المملكة للأوزان الأولمبية لدرجة الشباب "15 - 17" سنة، التي نظمت بمدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف، بمشاركة 167 لاعبًا يمثلون 40 ناديًا.
وجاء التفوق الهلالي والعودة مجددًا لمنصات التتويج بعد تحقيقه "314" نقطة، وذهبيتي كاظم الظافري ونواف حسين.
فيما حلّ نادي أبها وصيفًا للبطل بمجموع "283" نقطة وذهبيتي عبد الرحمن الشهراني ولؤي غانم.
وحل نادي العدالة ثالثًا بمجموع "158" نقطة، وذهبية أحمد الخواهر، ونادي وح رابعًا برصيد "89" نقطة.
حضر منافسات البطولة وتتويج الأبطال عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد نوح قاضي، الذي وجه شكره لجميع الأندية المشاركة ولجان الاتحاد وحكام البطولة ومكتب وزارة الرياضة بالطائف؛ على الجهود المبذولة في إنجاح البطولة.
وهنأ الفائزين بجوائزها العينية والمالية، منوهًا إلى دعم وزارة الرياضة الدائم للألعاب المختلفة، وموضحًا أن مجلس إدارة الاتحاد بقيادة العميد شداد العمري يسعون لرفع مستوى المنافسة بين الأندية.
وأضاف "قاضي" أن تسمية البطولة بالأوزان الأولمبية نسبة لنظام أولمبياد الشباب؛ حيث تقتصر المنافسة على خمسة أوزان فقط وهي: "-48 ، -55 ، -63 ، -73 ، +73" كجم.