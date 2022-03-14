شبكة CBS: عرض سعودي بقيمة 3.5 مليار دولار لشراء نادي "تشيلسي"

أكدت تقارير إنجليزية اليوم، تقديم شركة الوسائل السعودية وهي أكبر مجموعة إعلامية في الشرق الأوسط، عرضًا بقيمة 2.7 مليار جنيه إسترليني ما يعادل ٣.٥ مليار دولار لشراء نادي الدوري الإنجليزي الممتاز تشيلسي.