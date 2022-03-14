شبكة CBS: عرض سعودي بقيمة 3.5 مليار دولار لشراء نادي "تشيلسي"

أكدت تقارير إنجليزية اليوم، تقديم شركة الوسائل السعودية وهي أكبر مجموعة إعلامية في الشرق الأوسط، عرضًا بقيمة 2.7 مليار جنيه إسترليني ما يعادل ٣.٥ مليار دولار لشراء نادي الدوري الإنجليزي الممتاز تشيلسي.
ويسعى نادي تشيلسي جاهداً لتأمين مالك جديد وسط أزمة في الميزانية، بأمواله التي تمليها الحكومة البريطانية في أعقاب العقوبات المفروضة على مالك "البلوز" رومان أبراموفيتش.
ونقلت الصحف البريطانية عن الصحفي الرياضي الشهير "بين جاكوبس" من شبكة cbs حديثه اليوم، وتأكيده دخول المجموعة الإعلامية السعودية السباق الآن.
كما أكدت أنه من غير المرجح أن تتعارض رغبة الشركة السعودية مع قواعد الدوري الإنجليزي.
وأضافت الصحافة البريطانية أن محمد الخريجي، يعتبر من مشجعي تشيلسي ويقود تحالفاً خاصاً لشراء النادي، وهناك داعم وممول لمحمد الخريجي وهو محمد بن خالد آل سعود رئيس شركة الاتصالات السعودية (STC).