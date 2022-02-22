شقيق "تاليسكا": شكرًا لاعبي "النصر".. واجهتم أكبر سرقة في التاريخ!

شنَّ شقيق محترف نادي النصر أندرسون تاليسكا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام هجومًا ناريًّا على حكم مباراة الديربي أمام الهلال أمس، الجزائري مصطفى غربال.

وقال شقيق اللاعب: "شكرًا تاليسكا، وشكرًا لاعبي ‫النصر لمواجهة هذا الحكم. أمس حدثت أكبر سرقة في التاريخ".

وأقصى الهلال شقيقه النصر من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تغلب عليه في الدور ربع النهائي بهدفين لهدف.

من جهة أخرى، تناقلت جماهير النصر تصريحًا للاعب الفريق السابق، البرازيلي بيتروس، قال فيه: "لو كنت ألعب البارحة مع النصر لما رقص علي البليهي في ملعب مرسول بارك".

وتعرَّض الحكم الجزائري مصطفى غربال لانتقادات لاذعة من قِبل جماهير النصر على خلفية الأخطاء التحكيمية التي وقع فيها في المباراة، بحسب تغريدات النصراويين على موقع تويتر.