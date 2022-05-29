صائد الكبار "الطائي" بلدغة في مرمى الاتحاد يقترب من البقاء في دوري المحترفين

خسر الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد من نظيره الطائي بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل، في ختام الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.