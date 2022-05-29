صائد الكبار "الطائي" بلدغة في مرمى الاتحاد يقترب من البقاء في دوري المحترفين

خسر الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد من نظيره الطائي بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل، في ختام الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي رغم محاولات الاتحاد الوصول لمرمى حارس المستضيف نواف العقيدي، لكن الدفاع كان متماسكًا، كما تعاطف القائم مع تسديدة لاعب الاتحاد مهند الشنقيطي عند الدقيقة الـ20.
وفي المقابل أضاع لاعب الطائي قوميز دينر عند الدقيقة الـ40 كرة داخل الصندوق الاتحادي، أبعدها أحمد حجازي إلى ركلة زاوية.
وفي الشوط الثاني انتفض الطائي، وكان البادئ بزيارة شباك حارس الاتحاد "غروهي" عند الدقيقة الـ50 عن طريق أمير سعيود من كرة مرتدة سريعة.
وعاد سعيود يهدد مرمى الاتحاد عند الدقيقة الـ70 لكن الدفاع شتت الكرة في الوقت الصعب.
رمى مدرب الاتحاد "كونترا" بأوراقه المؤثرة، المتمثلة في الثنائي "حمدالله وكورنادو" من أجل تعديل النتيجة، والعودة للمباراة، لكن حمدالله أضاع فرصة التعديل عند الدقيقة الـ88.
وبتلك النتيجة عاد الاتحاد للوصافة برصيد 61 نقطة، فيما انتزع الهلال الصدارة بعد انتصاره على أبها بثنائية، وجاء الطائي في المركز الثامن برصيد 34 نقطة.