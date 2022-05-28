صافرة "البلوي" تضبط "كلاسيكو" النصر والأهلي.. ويوناني للفيصلي والاتفاق

سبق- الرياض: أسندت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم السعودي، مهمة إدارة مباراة "كلاسيكو" النصر والأهلي لطاقم تحكيم سعودي، المقررة مساء اليوم السبت على ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" بالرياض، ضمن الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.