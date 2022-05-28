صافرة "البلوي" تضبط "كلاسيكو" النصر والأهلي.. ويوناني للفيصلي والاتفاق

سبق- الرياض: أسندت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم السعودي، مهمة إدارة مباراة "كلاسيكو" النصر والأهلي لطاقم تحكيم سعودي، المقررة مساء اليوم السبت على ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" بالرياض، ضمن الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويتكون طاقم التحكيم من: فيصل البلوي حكمًا للساحة، ومعه عمر الجمل مساعد حكم أول، وسعد الشبرمي مساعد حكم ثان، ومعهم محمد الحربي كحكم رابع؛ على أن يتولى أحمد الرميخاني تقنية الفيديو ويعاونه أحمد العتيق.
ويقود مباراة الفيصلي والاتفاق، طاقم تحكيم يوناني بقيادة أناستاسيوس سيدروبولوس، ويعاونه كل من بوليكرونيس كوستارس، ولازاروس ديمترياديس، والحكم الرابع السعودي عبدالله الشهري؛ بينما حكم تقنية الفيديو اليوناني أرسطوتيليس ديامانتوبولوس، ويعاونه السعودي محمد الشهري.