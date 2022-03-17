صافرة الزهراني تضبط لقاء النصر والفيحاء.. والجريس للفيصلي والفتح

حيث اختار الحكم سامي الجريس لقيادة مباراة الفيصلي وضيفه الفتح، على أن يساعده كل من عمر الجمل كمساعد أول ومحمد الحنفوش حكم ثانٍ، في حين سيتولى ممدوح الشهدان مهمة قيادة غرفة الفيديو بمساعدة من عبدالعزيز البريه.