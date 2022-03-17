صافرة الزهراني تضبط لقاء النصر والفيحاء.. والجريس للفيصلي والفتح

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الخميس من منافسات الجولة 25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
حيث اختار الحكم سامي الجريس لقيادة مباراة الفيصلي وضيفه الفتح، على أن يساعده كل من عمر الجمل كمساعد أول ومحمد الحنفوش حكم ثانٍ، في حين سيتولى ممدوح الشهدان مهمة قيادة غرفة الفيديو بمساعدة من عبدالعزيز البريه.
وأسند للحكم أحمد الرميخاني إدارة لقاء ضمك ونظيره الاتفاق بمساعدة من هشام الرفاعي وعادل شراحيلي على أن تكون غرفة الفيديو تحت إشراف عبدالله الحربي وبمساعدة من سعيد المهدي.
فيما أوكل مهمة قيادة قمة مباريات اليوم بين النصر وضيفه الفيحاء للحكم رائد الزهراني على أن يعاونه عبدالرحيم الشمري كمساعد أول ومحمد العرمطي مساعد ثانٍ، أما غرفة الفيديو فستكون تحت إمرة سلطان الحربي بمساعدة من سعد الشبرمي.