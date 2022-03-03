صافرة روسية تضبط "ديربي الرياض".. وألمانية لمواجهة الاتحاد وضمك

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم رسمياً عن حكام مباراتي اليوم الخميس من منافسات الجولة 23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سيقود طاقم تحكيم روسي قمة مباريات الجولة "ديربي الرياض"، والتي تجمع النصر مع جاره وغريمه التقليدي الهلال والتي سيحتضنها ملعب "مرسول بارك" بجامعة الملك سعود.

وتم تكليف الحكم الدولي الروسي سيرجي كارسيف بقيادة المواجهة على أن يعاونه مواطناه إيغور ديميشكو كمساعد أول ومكسيم جافريلين كمساعد ثانٍ، في حين سيتولى فيتالي ميشكوف إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من الحكم الوطني السعودي محمد العبكري.

فيما اختار اتحاد القدم طاقم تحكيم ألماني بقيادة باستيان دانكيرت لإدارة مواجهة الاتحاد بضيفه ضمك والمقررة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة حيث سيساعده كل من كريستيان ديتز وجان سيديل على أن تكون غرفة الفيديو بإدارة كريستيان دينجرت، وبمساعدة من الحكم السعودي بدر الشمراني.