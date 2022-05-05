صافرة روسية تضبط مواجهة التعاون والاتفاق.. وبيلاروسية لمباراة الباطن والأهلي

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقمَيْ حكام مباراتَي اليوم الخميس من منافسات الجولة 26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتم تكليف طاقم تحكيم روسي بقيادة سيرجي كاراسيف لقيادة مباراة التعاون وضيفه الاتفاق، وسيساعده مواطناه: إيغور ديميشكو كمساعد أول، وماكسيم جافريلين كمساعد ثانٍ، فيما سيتولى الروسي فيتالي ميشكوف إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من البرتغالي أنطونيو نوبري.
فيما يقود طاقم تحكيم من بيلاروسيا إدارة مباراة الباطن وضيفه الأهلي، والمقررة على ملعب نادي الباطن، بقيادة أليكسي كولباكوف حكمًا للساحة، وسيعاونه مواطناه: دميتري زهوك، وأليه ماسليانكا، في حين ستكون غرفة الفيديو بإدارة البرتغالي فابيو فيريسمو، وبمساعدة من الحكم السعودي إبراهيم الدخيل.