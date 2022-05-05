صافرة روسية تضبط مواجهة التعاون والاتفاق.. وبيلاروسية لمباراة الباطن والأهلي

فيما يقود طاقم تحكيم من بيلاروسيا إدارة مباراة الباطن وضيفه الأهلي، والمقررة على ملعب نادي الباطن، بقيادة أليكسي كولباكوف حكمًا للساحة، وسيعاونه مواطناه: دميتري زهوك، وأليه ماسليانكا، في حين ستكون غرفة الفيديو بإدارة البرتغالي فابيو فيريسمو، وبمساعدة من الحكم السعودي إبراهيم الدخيل.