صافرة سعودية لقيادة الرائد والهلال.. ويونانية لـ"كلاسيكو" الشباب والاتحاد

يقود طاقم تحكيم يوناني بقيادة أناستاسيوس سيديروبوليس، قمة الكلاسيكو، الذي يجمع الشباب ونظيره الاتحاد، مساء اليوم الأحد، في ختام الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.