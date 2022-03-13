صافرة سعودية لقيادة الرائد والهلال.. ويونانية لـ"كلاسيكو" الشباب والاتحاد

يقود طاقم تحكيم يوناني بقيادة أناستاسيوس سيديروبوليس، قمة الكلاسيكو، الذي يجمع الشباب ونظيره الاتحاد، مساء اليوم الأحد، في ختام الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويعاون أناستاسيوس سيديروبوليس، الثنائي بوليكنوريس كوستاراس ولازاروس ديمترياس، فيما سيكون السعودي محمد أبو شقارة حكمًا رابعًا، على أن يكون اليوناني أنجيليوس إيفانجيلو حكمًا لتقنية الفيديو ومعه إبراهيم الدخيل.
في الجانب الآخر يقود الحكم السعودي سلطان الحربي مباراة الهلال والرائد، ويعاونه الثنائي عبدالرحيم الشمري وهشام الرفاعي، فيما سيكون عبدالصمد البكري حكمًا رابعًا، على أن يكون ممدوح آل شهدان حكمًا لتقنية الفيديو ومعه علي العلي.