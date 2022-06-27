صافرة يونانية تضبط قمة الهلال والفيصلي.. وإسبانية لحسم موقعة الاتحاد والباطن

أعلنت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم السعودي، عن حكام الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المقررة اليوم الاثنين، حيث تم تكليف طاقمين أجنبيين، بينما سيدير بقية اللقاءات طواقم محلية.
وتم إسناد إدارة مباراة الهلال والفيصلي لطاقم يوناني، بقيادة أنستاسيو سسيديروبوليس.
في الجانب الآخر يقود مباراة الاتحاد مع الباطن، طاقم إسباني بقيادة كارلوس ديل سيرو.
طاقم تحكيم سعودي
وتم تكليف محمد الهويش بإدارة لقاء الشباب والأهلي، وسلطان الحربي للفيحاء والاتفاق، وخالد الطريس لضمك مع التعاون، وسامي الجريس للنصر مع الفتح، وماجد الشمراني لمباراة الرائد مع أبها، وعبدالله الحربي لمواجهة الطائي مع الحزم.