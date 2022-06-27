صافرة يونانية تضبط قمة الهلال والفيصلي.. وإسبانية لحسم موقعة الاتحاد والباطن

أعلنت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم السعودي، عن حكام الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المقررة اليوم الاثنين، حيث تم تكليف طاقمين أجنبيين، بينما سيدير بقية اللقاءات طواقم محلية.