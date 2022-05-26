صحيفة "تركية" تكشف عن موقف "تاليسكا" النهائي مع "النصر"
كشفت تقارير صحفية تركية أن البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر قد قرر البقاء مع الفريق وإتمام عقده مع الفريق.
وقالت صحيفة "sporx" التركية إن تاليسكا الذي كان الفترة الماضية ضمن اهتمامات ناديى بشيكتاش وفنربخشة التركيين قرر إتمام عقده مع النصر.
وصرحت الصحيفة بأن الأندية الأوروبية لا تستطيع تحمل راتب تاليسكا المرتفع الذي يقدر بـ8 ملايين يورو سنويًا مع نادي النصر.
وينتهي عقد تاليسكا مع النصر في يونيو 2024، حيث كان قد انضم إليه في 2021، قادمًا من غوانغجو أفرغراند، بعقد مدته 3سنوات.
ولعب تاليسكا البالغ من العمر 28 عامًا، سابقًا لنادي بانفيكا البرتغالي في 2014 حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية بحسب Transfermarkt ، 11.5مليون يورو.
ويستعد النصر، لمواجهة النادي الأهلي السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ28، من دوري كأس المحترفين.
ويحتل النصر، المركز الثالث في جدول المحترفين، برصيد 54 نقطة، بينما يحتل الأهلي، المركز العاشر برصيد 30 نقطة، قبل 3 جولات من نهاية الموسم الحالي.