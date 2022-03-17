‬صدارة ألمانية إنجليزية بعد انتهاء منافسات اليوم الأول من بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف

وقالت الإنجليزية جورجيا هال: "كانت الأجواء صعبة اليوم. هذه من أصعب الظروف المناخية التي لعبت فيها على الإطلاق، ولكني سعيدة جدًا بالطريقة التي آلت إليها الأمور. نجحت في تسجيل مجموعة من الضربات قصيرة المدى على المعدل، وكان من المهم أن أتحلى بالصبر. وحاولت أن أقوم بمخاطرة في الحفرة رقم 18 باستخدام المضرب الحديدي، ولكنه كان السبب في تصعيب الأمور بشكل عام.