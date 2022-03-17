‬صدارة ألمانية إنجليزية بعد انتهاء منافسات اليوم الأول من بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف

انتزعت كل من الألمانية صوفي ويت والإنجليزية جورجيا هال صدارة ترتيب بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في منافسات يومها الأول على ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
ونجحت ويت وهال في تسجيل 3 ضربات تحت المعدل تمكنتا بها من خطف صدارة اليوم الافتتاحي للبطولة أمام كل من الأمريكية أينجل ين ومواطنتها ليندزي ويفر والسويدية سفيرة قولف السعودية آنا نوردكفيست أصحاب الوصافة بضربتين تحت المعدل.
وشهدت منافسات هذه النسخة من البطولة مشاركة 3 لاعبات عربيات محترفات للمرة الأولى في تاريخ منافسات بطولات الجولة الأوروبية للسيدات وهن: مها الحديوي (ضربتين فوق المعدل) وإيناس لقلالش (3 ضربات فوق المعدل) ولينا بيلماتي (10 ضربات فوق المعدل).
كما كانت لقطة اليوم من نصيب اللاعبة الفرنسية صاحبة الـ23 عامًا شارلوت لياوتيير والتي تمكنت من وضع الكرة في الحفرة رقم 8 بضربة واحدة من مسافة 144 ياردة.
وعبّرت اللاعبة الألمانية صوفي ويت البالغة من العمر 20 عامًا والتي حصلت على بطاقتها الاحترافية أخيرًا وتُعد هذه ثاني مشاركاتها في بطولات الجولة الأوروبية للسيدات، عن سعادتها بهذه النتيجة التي لم تتوقعها، وقالت مازحة: "لقد تحدثت مع والدتي صباح اليوم وقلت لها أتمنى ألا أقوم بتسديد 90 ضربة، حيث سددت الكثير من الضربات في التدريبات خلال آخر 3 أيام. وكنت محظوظة اليوم بتسديد ضربات جيدة وسيئة بعض الشيء. وأصبح الوصول للمرحلة النهائية هدفي الآن".
وقالت الإنجليزية جورجيا هال: "كانت الأجواء صعبة اليوم. هذه من أصعب الظروف المناخية التي لعبت فيها على الإطلاق، ولكني سعيدة جدًا بالطريقة التي آلت إليها الأمور. نجحت في تسجيل مجموعة من الضربات قصيرة المدى على المعدل، وكان من المهم أن أتحلى بالصبر. وحاولت أن أقوم بمخاطرة في الحفرة رقم 18 باستخدام المضرب الحديدي، ولكنه كان السبب في تصعيب الأمور بشكل عام.
وأضافت النجمة البالغة من العمر 25 عامًا: "آمل أن تكون أجواء يوم غد صافية، فالرياح الشديدة جعلتني أقوم باستخدام 5 أنواع من المضارب، في حين كنت أخطط لاستخدام مضرب واحد فقط".
هذا وتستمر منافسات بطولة السعودية الدولية في ثاني أيامها يوم غد الجمعة ويتم نقل منافسات البطولة مباشرة حول العالم إضافة إلى قناة SSC التي تتولى البث المباشر داخل المملكة وفي المنطقة.
وسيشهد اليوم الثاني من البطولة إقامة "يوم المرأة" والذي يُعد امتدادًا لمبادرة نادي السيدات أولاً، ويتضمن العديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية، حيث سيتيح لجميع الجماهير الحاضرة من سيدات وفتيات المملكة فرصة تعلم رياضة القولف من خلال حصص تدريبية مجانية، مع إمكانية لقاء مجموعة من نخبة لاعبات القولف العالميات المشاركات في البطولة. كما تتاح لهم فرصة التسجيل في حصص تدريبية على مدار العام ضمن "نادي السيدات أولاً".