صدارة الشباب في قبضة "القوة الجوية" .. والتعاون يسعى لعبور"سباهان" للمرة الثانية

تنطلق الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2022 ( دور المجموعات) اليوم الاثنين، بمواجهتين حاسمتين للأندية السعودية الشباب والتعاون، من أجل الحفاظ على الصدارة.
الشباب - القوة الجوية
يفتتح الفريق الكروي الأول بنادي الشباب السعودي، الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2022 ( دور المجموعات) بمواجهة نظيره القوة الجوية العراقي، حينما يلتقي الطرفان على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، عند الساعة 11:15 مساءً.
الشباب يدخل المواجهة وهو متصدر مجموعته الثانية (7 نقاط) ويسعى للحفاظ على الصدارة وتوسيع الفارق مع المنافسين.
فيما يملك القوة 4 نقاط ، ويأمل في العودة للمنافسة على القمة حتى لو كان على حساب صاحب الأرض والجمهور.
التعاون - سباهان
يلتقي التعاون السعودي بنظيره سباهان أصفهان الإيراني، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة (المجموعة الرابعة).
ويتصدر التعاون المجموعة بـ 6 نقاط, بالتساوي مع الدحيل القطري"الثاني" الذي سيواجه غدًا باختاكور الأوزبكي "3 نقاط" صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف عن سباهان "الرابع".