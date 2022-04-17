صدارة الشباب في قبضة "القوة الجوية" .. والتعاون يسعى لعبور"سباهان" للمرة الثانية

الشباب - القوة الجوية

يفتتح الفريق الكروي الأول بنادي الشباب السعودي، الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2022 ( دور المجموعات) بمواجهة نظيره القوة الجوية العراقي، حينما يلتقي الطرفان على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، عند الساعة 11:15 مساءً.