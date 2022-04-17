رياضة

صدارة الشباب في قبضة "القوة الجوية" .. والتعاون يسعى لعبور"سباهان" للمرة الثانية

في افتتاح الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2022
صدارة الشباب في قبضة "القوة الجوية" .. والتعاون يسعى لعبور"سباهان" للمرة الثانية
كأس دوري أبطال آسيا 2022
أحمد سرور
أحمد سرور

تنطلق الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2022 ( دور المجموعات) اليوم الاثنين، بمواجهتين حاسمتين للأندية السعودية الشباب والتعاون، من أجل الحفاظ على الصدارة.

الشباب - القوة الجوية

يفتتح الفريق الكروي الأول بنادي الشباب السعودي، الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2022 ( دور المجموعات) بمواجهة نظيره القوة الجوية العراقي، حينما يلتقي الطرفان على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، عند الساعة 11:15 مساءً.

الشباب يدخل المواجهة وهو متصدر مجموعته الثانية (7 نقاط) ويسعى للحفاظ على الصدارة وتوسيع الفارق مع المنافسين.

فيما يملك القوة 4 نقاط ، ويأمل في العودة للمنافسة على القمة حتى لو كان على حساب صاحب الأرض والجمهور.

التعاون - سباهان

يلتقي التعاون السعودي بنظيره سباهان أصفهان الإيراني، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة (المجموعة الرابعة).

ويتصدر التعاون المجموعة بـ 6 نقاط, بالتساوي مع الدحيل القطري"الثاني" الذي سيواجه غدًا باختاكور الأوزبكي "3 نقاط" صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف عن سباهان "الرابع".

نادي الشباب
نادي التعاون
دوري أبطال آسيا 2022

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