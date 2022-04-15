صدام ناري في انطلاق الجولة الثانية للمربع الذهبي لكرة السلة

يُذكر أن حسم منافسات البطولة للفريق الأعلى نقاطًا، وفي حالة تعادل فريقين أو ثلاث فرق ينظر للمواجهات بينهما، وفي حالة التعادل في المواجهات ينظر لفارق نقاط التسجيل بين الفرق الثلاثة ما له وعليه، وفي حالة التعادل في نقاط التسجيل يُنظر إلى فارق نقاط التسجيل ما له وعليه للفرق الأربع المشاركة في المربع الذهبي.