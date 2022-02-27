صدمة لجماهير "النصر" بشأن "الغنام " .. قبل موقعة "الهلال"

كشفت إدارة نادي النصر، اليوم الأحد، عن التقرير الطبي لإصابة مدافع الفريق الكروي الأول سلطان الغنام دون أن تحدد مدة غيابه عن الملاعب.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على "موقع "تويتر": "انفوجرافيك" يحتوي على التقرير الطبي للاعب سلطان الغنام والذي أوضح أنه يعاني بسبب تمزق حاد في أربطة مفصل القدم الجانبية.

وتعرض الغنام للإصابة خلال مشاركته أمام أبها، أمس السبت، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين لحساب الجولة الـ22 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مما اضطر أنخيل روسو مدرب الفريق إلى استبدال اللاعب عند الدقيقة "44" من المواجهة بسبب الإصابة في ضربة موجعة لخط دفاع العالمي.

وبات بشكل مؤكد غياب الغنام عن موقعة "ديربي الرياض" والتي تجمع النصر مع الغريم التقليدي الهلال، الخميس المقبل ، في إطار الجولة الـ23 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.