صراع بين أقوى هجوم الدوري.. تعرف على تشكيلة كلاسيكو الاتحاد والهلال

مارسيلو غروهي، أحمد حجازي، زياد الصحفي، حمدان الشمراني، عبد الرحمن العبود، برونو هنريكي، أندريه فيليبي، عبد العزيز البيشي، كورونادو، رومارينيو، عبد الرزاق وحمد الله.