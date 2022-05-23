صراع بين أقوى هجوم الدوري.. تعرف على تشكيلة كلاسيكو الاتحاد والهلال

كشف مدربا فريقَي الاتحاد والهلال (كونترا ودياز) عن التشكيلة الرسمية لمباراة الكلاسيكو التي تجمع الاتحاد والهلال مساء اليوم الاثنين على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ضمن الجولة الـ 27 للدوري السعودي للمحترفين.
مارسيلو غروهي، أحمد حجازي، زياد الصحفي، حمدان الشمراني، عبد الرحمن العبود، برونو هنريكي، أندريه فيليبي، عبد العزيز البيشي، كورونادو، رومارينيو، عبد الرزاق وحمد الله.
عبد الله المعيوف، ياسر الشهراني، جانج هيون سو، علي آل بليهي، سعود عبد الحميد، عبد الله عطيف، سلمان الفرج، موسى ماريجا، سالم الدوسري، ميشيل ديلغادو، أوديون إيغالو.