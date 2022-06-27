ضاعت يا عميد.. الباطن يغير بوصلة الدوري باتجاه الهلال
خسر الاتحاد لقب دوري المحترفين للموسم الرياضي الحالي 2022، بعد تعادله السلبي أمام الباطن، وذلك في ختام دوي كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ( الجولة 30 )، في اللقاء الذي جمع الطرفين، مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة " في جدة.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، رغم محاولات لاعبي الاتحاد " كورنادو " وعبد الرزاق حمدلله وروماوينهو، عند الدقائق 8,15,32، إلا أن دفاع الباطن كان متماسكاً ومن خلفهم الحارس المتألق "مارتن كامبانيا" .
وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 54 أضاع حمدالله فرصة التقدم للاتحاد .
حاول الباطن إحراز هدف السبق من كرة فابيو ابرو ضلت طريق مرمى غروهي عند الدقيقة 80.
كما ألغى حكم اللقاء مطالبات الاتحاديين بركلة جزاء عند الدقيقة 89.
ولم تكن التسع دقائق وقت بدلاً من الضائع كافية لإحراز هدف لا للاتحاد صاحب الأرض والجمهور ولا للباطن .