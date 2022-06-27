ضاعت يا عميد.. الباطن يغير بوصلة الدوري باتجاه الهلال

خسر الاتحاد لقب دوري المحترفين للموسم الرياضي الحالي 2022، بعد تعادله السلبي أمام الباطن، وذلك في ختام دوي كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ( الجولة 30 )، في اللقاء الذي جمع الطرفين، مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة " في جدة.