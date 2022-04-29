ضمك وأبها يتعادلان وديًّا

خيَّم التعادل الإيجابي على مواجهة فريق ضمك الأول مع جاره أبها بهدفين لهدفين أمس الجمعة في ختام مبارياتهما التجريبية خلال فترة توقُّف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.