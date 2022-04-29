ضمك وأبها يتعادلان وديًّا

خيَّم التعادل الإيجابي على مواجهة فريق ضمك الأول مع جاره أبها بهدفين لهدفين أمس الجمعة في ختام مبارياتهما التجريبية خلال فترة توقُّف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما. وبادر ضمك بافتتاح التسجيل مبكرًا بعد مرور 5 دقائق على صفارة البداية، وأدرك أبها التعادل عند الدقيقة الـ41.
وفي الشوط الثاني سجَّل كل فريق هدفًا في شباك الآخر؛ لتنتهي المواجهة التجريبية "المغلقة" بتعادل الفريقين 2-2 .
ويحتل ضمك المركز الخامس برصيد 42 نقطة من 12 انتصارًا و3 تعادلات، بينما خسر الفريق 3 مواجهات. ويستضيف الفريق الهلال السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المحلي.
ويحتل أبها المركز السادس برصيد 32 نقطة من 9 انتصارات و5 تعادلات، بينما تلقى الفريق 5 خسائر. ويستضيف الفريق الفيصلي ضمن مباريات الجولة المقبلة من دوري المحترفين.