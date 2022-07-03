ضمك يتصدر ترتيب البلياردو والشباب الأول في السنوكر

تصدر فريق ضمك الترتيب العام في ختام منافسات الجولة الثالثة من دوري الأندية للبلياردو للكبار والتي أقيمت في مدينة أبها خلال الفترة من 1 إلى 3 يوليو 2022 بعد أن جاء في المركز الأول في الترتيب العام للفرق الـ 31 المشاركة في البطولة.
حيث حصد لاعبوه 120 نقطة وجاء نادي مضر في المركز الثاني بـ 90 نقطة فيما جاء نادي الفتح بالمركز الثالث بـ 70 نقطة ونادي وج في المركز الرابع بـ 60 نقطة في الترتيب العام وتصدر نادي الشباب الترتيب العام في ختام منافسات الجولة الثالثة من دوري الأندية للسنوكر للكبار، بعد أن جاء في المركز الأول في الترتيب العام للفرق الـ 11 المشاركة حيث حصد لاعبوه 120 نقطة وجاء نادي الاتفاق في المركز الثاني بـ 90 نقطة فيما جاء نادي الأهلي بالمركز الثالث بـ 70 نقطة ونادي الاتحاد في المركز الرابع بـ 60 نقطة في الترتيب العام.
وقام رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري بتكريم اللاعبين المتميزين حيث قدمت الهدايا من قبل الراعي الرسمي للبطولة تطبـيق قولدن سنت .
ووجه رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، باسمه وباسم أعضاء الاتحاد الشكر لسمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وسمو نائبه الأمير فهد بن جلوي على دعمهما وتوجيهاتهما المستمرة للاتحادات الرياضية من أجل تقديم الأفضل في كافة المنافسات الرياضية، وبارك الدكتور الشمري للاعبين والأندية نجاح الجولة الثالثة من البطولة وتمنى التوفيق لجميع الأندية في الجولة الرابعة والأخيرة التي ستقام في مدينة الرياض شهر سبتمبر المقبل و سيتحدد خلالها بطل الدوري في البلياردو وبطل الدوري في السنوكر.