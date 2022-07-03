ضمك يتصدر ترتيب البلياردو والشباب الأول في السنوكر

حيث حصد لاعبوه 120 نقطة وجاء نادي مضر في المركز الثاني بـ 90 نقطة فيما جاء نادي الفتح بالمركز الثالث بـ 70 نقطة ونادي وج في المركز الرابع بـ 60 نقطة في الترتيب العام وتصدر نادي الشباب الترتيب العام في ختام منافسات الجولة الثالثة من دوري الأندية للسنوكر للكبار، بعد أن جاء في المركز الأول في الترتيب العام للفرق الـ 11 المشاركة حيث حصد لاعبوه 120 نقطة وجاء نادي الاتفاق في المركز الثاني بـ 90 نقطة فيما جاء نادي الأهلي بالمركز الثالث بـ 70 نقطة ونادي الاتحاد في المركز الرابع بـ 60 نقطة في الترتيب العام.