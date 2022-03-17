ضمك يواصل صحوته ويدق ناقوس الخطر على مستقبل الاتفاق

واصل فريق ضمك الأول لكرة القدم، صحوته محققًا فوزه الثاني تواليًا وهذه المرة على حساب الاتفاق بهدف دون رد ليدق ناقوس الخطر في مستقبل الفريق في الدوري ويزيد من متاعبه في منطقة شبح الهبوط، وذلك في اللقاء الذي أقيم اليوم الخميس على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة لحساب منافسات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
منح المحترف الجزائري هلال العربي سوداني هدف الأفضلية لفريق ضمك قبل انتهاء الشوط الأول بـ4 دقائق بعد مجهود فردي مستغلاً سوء تمركز مدافعي الاتفاق ليسدد كرة من بين قدمي الحارس رايس مبولحي استقرت في الشباك معلنة عن هدف المباراة الوحيد.
وازدادت معاناة الضيوف حينما أشهر الحكم أحمد الرميخاني البطاقة الحمراء على صانع ألعاب الاتفاق أمين يونس إثر تدخله العنيف على لاعب ضمك انتوليش، وذلك عند الدقيقة 58 من زمن المباراة.
بهذه النتيجة عزز ضمك مركزه الخامس بـ42 نقطة بينما توقف العداد النقطي للاتفاق عند النقطة 24 احتل من خلالها المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.