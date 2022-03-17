ضمك يواصل صحوته ويدق ناقوس الخطر على مستقبل الاتفاق

واصل فريق ضمك الأول لكرة القدم، صحوته محققًا فوزه الثاني تواليًا وهذه المرة على حساب الاتفاق بهدف دون رد ليدق ناقوس الخطر في مستقبل الفريق في الدوري ويزيد من متاعبه في منطقة شبح الهبوط، وذلك في اللقاء الذي أقيم اليوم الخميس على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة لحساب منافسات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.