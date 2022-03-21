ضمن إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا .. الأخضر الأولمبي يدشن تدريباته في معسكر دبي

ضمن إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان، دشّن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بدولة الإمارات، والذي يمتد حتى الثلاثين من شهر مارس الجاري.
وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب جبل علي، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون تمارين لياقية وتكتيكية.
ويلاقي المنتخب السعودي تحت 23 عامًا خلال مشاركته في بطولة دبي الدولية، على هامش معسكره الإعدادي بالإمارات، منتخب أوزبكستان في الـ 23 من شهر مارس الجاري، ومنتخب العراق في الـ 26 من الشهر ذاته، على أن يخوض مباراة ثالثة لتحديد المراكز في البطولة التي تضم إلى جانبه وجانب منتخبي العراق وأوزبكستان، منتخبات الإمارات، قطر، اليابان، الصين، تايلاند، فيتنام، وكرواتيا.
يُذكر أن الأخضر يأتي على رأس المجموعة "الرابعة" في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022، وإلى جانبه منتخبات، الإمارات، اليابان، وطاجيكستان.