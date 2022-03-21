ضمن إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا .. الأخضر الأولمبي يدشن تدريباته في معسكر دبي

ويلاقي المنتخب السعودي تحت 23 عامًا خلال مشاركته في بطولة دبي الدولية، على هامش معسكره الإعدادي بالإمارات، منتخب أوزبكستان في الـ 23 من شهر مارس الجاري، ومنتخب العراق في الـ 26 من الشهر ذاته، على أن يخوض مباراة ثالثة لتحديد المراكز في البطولة التي تضم إلى جانبه وجانب منتخبي العراق وأوزبكستان، منتخبات الإمارات، قطر، اليابان، الصين، تايلاند، فيتنام، وكرواتيا.