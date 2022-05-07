ضمن الدورة الدولية الودية.. أخضر الناشئين يتغلب على النرويج بخماسية

تغلب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، على منتخب النرويج بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد أن انتهت الأشواط الأصلية بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب دينامو، ضمن منافسات الدورة الدولية الودية برومانيا، والتي يشارك فيها "الأخضر" على هامش معسكره الإعدادي المقام حتى العاشر من شهر مايو الجاري، في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.