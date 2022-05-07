ضمن الدورة الدولية الودية.. أخضر الناشئين يتغلب على النرويج بخماسية

تغلب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، على منتخب النرويج بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد أن انتهت الأشواط الأصلية بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب دينامو، ضمن منافسات الدورة الدولية الودية برومانيا، والتي يشارك فيها "الأخضر" على هامش معسكره الإعدادي المقام حتى العاشر من شهر مايو الجاري، في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.
افتتح أهداف "الأخضر" اللاعب طلال حاجي في الدقيقة 18، ليضيف عمار اليهيبي الهدف الثاني في الدقيقة 40، وفي الدقيقة 64 تمكن منتخب النرويج من تسجيل الهدف الأول، ليتمكن من تسجيل هدف التعديل في الدقيقة 66.
ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: محمود البريه في حراسة المرمى، أمجد علي، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، عبدالله البيشي، عمار اليهيبي، محمد هزازي، فرحة الشمراني، طلال حاجي، فارس يوسف، نواف البشري.
وشهدت المباراة حضور ومتابعة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى رومانيا الدكتور محمد بن عبدالغني خياط، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف على المنتخبات السنية الدكتور خالد بن مقرن.
يذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا تغلب في أولى مبارياته على منتخب رومانيا بنتيجة 2-1، في حين سيختتم مشاركته في الدورة بمواجهة منتخب اليابان يوم الاثنين المقبل.