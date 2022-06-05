ضمن برنامجه الإعدادي لكأس العالم2022.. الأخضر يخسر ودية كولومبيا

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أولى تجاربه الودية من أمام منتخب كولومبيا بهدف دون رد مساء اليوم الأحد، والتي أقيمت على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ضمن المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.