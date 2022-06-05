ضمن برنامجه الإعدادي لكأس العالم2022.. الأخضر يخسر ودية كولومبيا

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أولى تجاربه الودية من أمام منتخب كولومبيا بهدف دون رد مساء اليوم الأحد، والتي أقيمت على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ضمن المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
يدين المنتخب الكولومبي بالفضل إلى مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني رفائيل بوري صاحب الهدف الوحيد الذي سجله بعد مرور 9 دقائق على انطلاقة المباراة.
يشار إلى أن المنتخب السعودي يقيم معسكرين إعداديين في مدينة اليكانتي الإسبانية، خلال فترة أيام الفيفا الدولية لشهري يونيو وسبتمبر المقبلين، وذلك ضمن المرحلتين الأولى والثانية من برنامج "الأخضر" الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™، وإلى جانبه منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.