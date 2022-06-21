ضمن برنامجه التحضيري استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم.. الأخضر يواجه أمريكا

كشف المنتخب السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، رسميًّا، عن مواجهة نظيره الأمريكي في ثالث مبارياته الخارجية التجريبية في الـ27 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن برنامجه التحضيري استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.
وأعلن الحساب الرسمي للأخضر تغريدة جاء فيها: "مباراتنا الرابعة في رحلة الإعداد لكأس العالم، ستكون أمام بطل كأس الكونكاكاف الذهبية منتخب أمريكا".
وسبق أن أعلنت إدارة المنتخب السعودي في وقت سابق عن مواجهة منتخب الإكوادور خلال فترة أيام فيفا الدولية لشهر سبتمبر، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج الأخضر الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 نوفمبر المقبل.