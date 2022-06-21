ضمن برنامجه التحضيري استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم.. الأخضر يواجه أمريكا

كشف المنتخب السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، رسميًّا، عن مواجهة نظيره الأمريكي في ثالث مبارياته الخارجية التجريبية في الـ27 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن برنامجه التحضيري استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.