ضمن بطولة تولون الدولية .. الأخضر الشاب يواجه فرنسا

ضمن بطولة موريس ريفيلو الدولية (بطولة تولون)، من مرحلة الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان، يواجه المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم نظيره الفرنسي ،غدًا الأربعاء.
ويلاقي "الأخضر" منتخب فرنسا في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت فرنسا (السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب جوليس لادوميغ في مدينة فيترول الفرنسية.
على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي اليوم الثلاثاء حصتهم التدريبية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتمارين تكتيكية، بعدها تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، أجرت المجموعة الأولى تمارين على الكرات الثابتة، فيما طبّقت المجموعة الأخرى تمارين مهارية مع إنهاء الكرة.