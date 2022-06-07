ضمن بطولة تولون الدولية وتحديد المراكز.. الأخضر الشاب يلاقي غانا

يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، غدًا الأربعاء، مباراته ضمن تحديد المراكز في بطولة موريس ريفيلو الدولية "بطولة تولون"، التي تأتي في إطار مرحلة الإعداد للتصفيات المؤهّلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.
ويلاقي "الأخضر" منتخب غانا في تمام الثانية مساءً بتوقيت فرنسا "الثالثة مساءً بتوقيت المملكة"، على ملعب آرلس في مدينة ماليمورت الفرنسية.
على الصعيد الميداني أجرى لاعبو المنتخب السعودي اليوم الثلاثاء حصتهم التدريبية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، والجهاز الفني المساعد، بدأت بتمارين تكتيكية، أعقبها العمل على الكرات الثابتة.
يُذكر أن مشاركة الأخضر السعودي تأتي ضمن إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا، التي ستقام منافساتها في المنطقة الشرقية منتصف سبتمبر المقبل.