ضمن بطولة تولون الدولية وتحديد المراكز.. الأخضر الشاب يلاقي غانا

يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، غدًا الأربعاء، مباراته ضمن تحديد المراكز في بطولة موريس ريفيلو الدولية "بطولة تولون"، التي تأتي في إطار مرحلة الإعداد للتصفيات المؤهّلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.