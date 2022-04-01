ضمن مجموعة الشباب السعودي.. القوة الجوية العراقي يصل الرياض

ومن المقرر أن تحتضن 4 مدن سعودية مباريات 5 مجموعات بدوري الأبطال، وذلك خلال المدة من 7 إلى 27 إبريل المقبل، بمشاركة 4 أندية سعودية، هي (الهلال - الشباب - الفيصلي - التعاون).