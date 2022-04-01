ضمن مجموعة الشباب السعودي.. القوة الجوية العراقي يصل الرياض

وصلت أمس إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض بعثة فريق القوة الجوية العراقي استعدادًا للمشاركة في مباريات المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا.
وكان في استقبال بعثة الفريق العراقي عدد من منسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذين رافقوا البعثة حتى مقر إقامتها.
ويوجد فريق القوة الجوية في المجموعة الثانية بجانب فريق الشباب والجزيرة الإماراتي ومومباي سيتي الهندي.
ومن المقرر أن تحتضن 4 مدن سعودية مباريات 5 مجموعات بدوري الأبطال، وذلك خلال المدة من 7 إلى 27 إبريل المقبل، بمشاركة 4 أندية سعودية، هي (الهلال - الشباب - الفيصلي - التعاون).