ضمن مجموعة الفيصلي في دوري أبطال آسيا .. بعثة ناساف الأوزبكي تصل إلى الدمام

وصلت مساء اليوم الاثنين إلى الدمام بعثة فريق ناساف الأوزبكي إلى الدمام استعدادًا للمشاركة في مباريات المجموعة الخامسة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، إحدى المجموعات الخمس التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.