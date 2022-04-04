ضمن مجموعة الفيصلي في دوري أبطال آسيا .. بعثة ناساف الأوزبكي تصل إلى الدمام

وصلت مساء اليوم الاثنين إلى الدمام بعثة فريق ناساف الأوزبكي إلى الدمام استعدادًا للمشاركة في مباريات المجموعة الخامسة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، إحدى المجموعات الخمس التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.
وكان في استقبال بعثة الفريق الأوزبكي عدد من منسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم والذين رافقوا البعثة حتى مقر إقامتها.
وتستضيف مدينة الدمام مباريات المجموعة الخامسة التي تضم بجانب ناساف كلًا من الفيصلي والسد القطري والوحدات الأردني.
ومن المقرر أن تحتضن 4 مدن سعودية مباريات 5 مجموعات بدوري الأبطال، وذلك خلال الفترة من 7-27 إبريل ، وبمشاركة 4 أندية من ممثلي الوطن (الهلال - الشباب - الفيصلي - التعاون).