طائرة "الأهلي" تحلق في الصدارة.. و"الهلال" يحسم الديربي مع "النصر"

واصل فريق الأهلي، تصدره لجدول ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة مع نهاية الجولة الـ19، رافعاً رصيده إلى 54 نقطة، عقب فوزه على الخليج بثلاثة أشواط نظيفة، وذلك خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم، على صالة النادي الأهلي بجدة.

وفي الرياض، حقق الهلال انتصاراً مهماً على النصر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ليواصل مطاردته للمتصدر بعدما رفع رصيده إلى 48 نقطة، وفي خميس مشيط، تفوق ضمك على ضيفه الاتحاد عقب مواجهة ماراثونية ومثيرة، امتدت لخمسة أشواط، حيث حسم ضمك نتيجتها بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وفي مكة المكرمة، تغلب الوحدة على الهداية بثلاثة أشواط مقابل شوطين في لقاء مثير آخر، وفي القطيف تجاوز الترجي مضيفه الفيصلي بثلاثة أشواط مقابل واحد، ليصل الترجي إلى النقطة 35 في المركز الرابع، ويبقى الفيصلي ثالثاً بـ44 نقطة.